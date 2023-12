Quattro studenti selezionati per l’Orchestra Erasmus

Quattro flautisti del Conservatorio Rinaldo Franci, Francesco Anichini, Giuseppe Restaino, Francesca Rizzato e Nicolò Vacca, sono stati selezionati per entrare a far parte della prestigiosa orchestra europea, l’Orchestra Erasmus. I quattro studenti, tutti freschi di laurea, sono cresciuti professionalmente nel Conservatorio senese sotto la guida del maestro Luciano Tristaino e adesso hanno ottenuto il ‘pass’ per la lista prioritaria dalla quale vengono scelti i componenti dell’Orchestra europea. Un bel traguardo arrivato in virtù dei meriti accademici e del percorso di studio all’estero.