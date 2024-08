Quattro campi scuola con 140 ragazzi ’In gioco’ la lezione di Protezione civile

Costruire e montare un campo di protezione civile, fare rete con le associazioni, le strutture operative di protezione civile: questa la lezione dei campi scuola promossi e organizzati nel luglio scorso dai volontari di protezione civile ANPAS Zona Senese. A Colle Val d’Elsa con la Pubblica Assistenza Colle, a Torrita di Siena con Pubbliche Assistenze di Torrita, Chianciano, Pienza e Chiusi, a Murlo con Pubblica Assistenza Val d’Arbia e a Montarrenti con Pubblica Assistenza Montagnola Senese, oltre 140 ragazze dai 10 ai 16 anni hanno potuto vivere una settimana di attività formative, con esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico per conoscere il sistema di Protezione civile, il rischio incendi boschivi, rischio sismico e idrogeologico, attività con le unità cinofile. "Le nostre Pubbliche Assistenze - commenta Daniela Salvadori, coordinatrice ANPAS Zona Senese - hanno curato i quattro campi scuola, un’esperienza meravigliosa che i ragazzi porteranno sempre nel cuore"; "il campo scuola - aggiunge Paolo Leoncini, referente di Protezione Civile - è il luogo in cui tutti noi diventiamo migliori, ci mettiamo in gioco".