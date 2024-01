Punto digitale facile sul territorio. Gli appuntamenti a Montepulciano

Dalle pratiche digitali al supporto sull’utilizzo corretto di Pc e smartphone e non solo: grazie al Punto digitale facile, servizio già attivo nel capoluogo (palazzo comunale dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) e che si allarga, una volta al mese dalle 14 alle 18, sul territorio: Centro civico di Valiano, oggi 4 gennaio; Biblioteca comunale, domani 5 gennaio; piscina di Montepulciano stazione, giovedì 11; sala polivalente Ex Macelli, venerdì 12; Centro civico di Sant’Albino, giovedì 18; Centro Civico di Gracciano, venerdì 19; ’Cocconi’ di Acquaviva, giovedì 25; Centro civico di Abbadia, venerdì 26. "Il nostro obiettivo è di favorire l’inclusione digitale di tutti, per non lasciare indietro nessuno, per questo abbiamo pensato di aprire anche 8 sportelli mobili del Punto digitale facile su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, in modo da garantire a tutti i cittadini, soprattutto i più anziani, il dovuto supporto in questo percorso di continua formazione", è il commento del sindaco Michele Angiolini.