’Puliamo il mondo’ torna a Rapolano Terme

A Rapolano Terme si rinnova l’appuntamento con ’Puliamo il mondo’, l’iniziativa organizzata da Legambiente in tutta Italia per unire volontariato e cura dell’ambiente. L’iniziativa è in programma domani, con ritrovo alle 14,15 alla Biblioteca comunale di Rapolano Terme, dove saranno consegnati i kit per la raccolta dei rifiuti prima di partire per un itinerario di circa due ore che attraverserà alcune zone centrali del paese. La passeggiata ecologica si concluderà alla biblioteca comunale, dove sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti. L’evento è gratuito ed è promosso dall’Associazione culturale TVSpenta in partenariato e con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme.

"Il Comune di Rapolano Terme – afferma Federico Vigni, assessore all’ambiente rinnova con piacere l’adesione a ‘Puliamo il mondo’. La partecipazione è aperta a tutti, adulti e bambini, per promuovere buone pratiche ambientali fin da piccoli".