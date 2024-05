"Programma delle festività contradaiali: tradizioni e eventi in onore delle Contrade"

· DRAGO

– Festa Titolare

– Sabato 25 maggio alle 10 Onoranze ai Contradaioli defunti presso i cimiteri cittadini. Alle 16 Ritrovo dei piccoli Dragaioli ai Voltoni e merenda, alle 16,30 Corsa dei carretti in via di Camporegio, alle 17 Battesimo Contradaiolo in piazza Matteotti, alle 18 Corsa con i sacchi in Piazza Matteotti, alle 18,30 Cerimonia dello spago in Sala delle Vittorie, alle 19,45 Ricevimento della Signoria all’Arco dei Pontani, alle 20,15 Solenne Mattutino nell’Oratorio della Contrada e presentazione delle nuove bandiere, alle 21 Apertura stand gastronomici in via del Paradiso.

– Domenica 26 maggio alle 8,20 partenza della comparsa per il giro di omaggio ad Autorità e Consorelle, alle 11 S. Messa in suffragio dei Dragaioli defunti nell’Oratorio della Contrada, alle 13 Pranzo della comparsa presso la Società di Camporegio in San Domenico, alle 14,30 Partenza della comparsa dalla Società di Camporegio, alle 15 Offerta del Cero a Santa Caterina nella Basilica di San Domenico, alle 18,15 Ritrovo in Piazza Postierla, alle 19 Estrazione delle Contrade e rientro in Contrada, alle 20,30 Cena di chiusura del Giro presso la Società di Camporegio in San Domenico.

– Da martedì 28 maggio a sabato 1 giugno ‘Serate nel Paradiso dei Voltoni’: cene ed intrattenimenti vari per Soci e famiglia.

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· GIRAFFA

– Domenica 26 maggio Pranzo dell’estrazione. Prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci (3926897373).

– Nei giorni 30 e 31 maggio dalle 19 in piazza Provenzano si terrà la 1° edizione del torneo ‘Street basket Provenzano’. Il torneo è aperto a tutte le società di contrada. Il termine per le iscrizioni è il 20 maggio. Per informazioni rivolgersi a: Lorenzo Brocchi 3342468397, Edoardo Brocchi 3298151403, Mattia Terrosi 3343417245.

· LEOCORNO

– Domenica 26 maggio cena della Trifora. Info e prenotazioni mediante l’apposita App. Per soci e famiglie

– Le monture per il Giro in città saranno consegnate con le seguenti modalità: giovedì 30 maggio e martedì 4 giugno dalle 21 consegna monture ai tamburini; giovedì 6 giugno dalle 21 consegna monture agli alfieri nati dal 2016 (che hanno già compiuto l’ottavo anno di età) al 2005 compreso; martedì 11 giugno dalle 21 consegna monture agli alfieri nati prima del 1 gennaio 2005. Si precisa che la consegna avverrà fino ad esaurimento disponibilità, solo nelle date sopra indicate ed esclusivamente al contradaiolo che indosserà la montura, senza possibilità di prenotazione.

· NICCHIO

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 fino a sabato 22 giugno..

· PANTERA

– Sabato 25 maggio cenino tradizionale in società.

– Domenica 26 maggio brace. In caso di maltempo verrà fatto comunque il pranzo in Società, con menù variato.Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· TORRE

– Oggi alle 21,30 il Gruppo Piccoli vende le tessere per la terrazza delle prove dei Palii di luglio e agosto.

· VALDIMONTONE

– Oggi cenino del Capitano, segnarsi nell’app o nel cartello in Società.