Progetto Abbiccì della Costituzione con 70 docenti delle scuole di Colle. Iniziativa di educazione civica

Sono ben settanta i docenti delle scuole primarie di Colle, tra primo e secondo circolo (comprese le paritarie) che hanno deciso, dal 27 settembre, di iniziare il percorso ‘Abbiccì della Costituzione’. Si tratta del nuovo progetto di educazione civica dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione tra assessorato all’istruzione e biblioteca comunale, che nasce, in parte, dal festival della lettura "Abbiccì Leggiamo Insieme". "Si parla spesso di Costituzione – afferma il primo cittadino Alessandro Donati – forse a volte anche a sproposito. Credo che in questo caso un progetto che possa iniziare fin dai più piccoli a capire cosa sia la Costituzione abbia un valore inestimabile. L’obiettivo è quello di far capire agli alunni l’importanza della Costituzione, ma anche il suo contenuto. Quando esperienze di questa tipologia vengono fatte da bambini rimangono impresse per sempre e sono un modo per rispettare la Costituzione e farla rispettare, ponendo, così, al centro della formazione la Costituzione". Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare sui principali temi in materia di diritti e doveri posti dalla Costituzione, si avvale, inoltre, della collaborazione dell’autrice Anna Sarfatti e dell’Anpi. "Nell’individuare questo progetto di educazione civica – sottolinea Serena Cortecci, assessore alla scuola – siamo partiti dal presupposto che non è mai troppo presto per educare alla cittadinanza e che un cittadino consapevole è colui che fin da piccolo coglie e opera nella vita quotidiana l’applicazione dei principi della Costituzione". La prima fase del progetto prevederà la formazione degli insegnanti a cura di Anna Sarfatti organizzando il il lavoro da svolgere in classe con gli alunni. Nella seconda fase gli insegnanti seguendo le linee guida e la bibliografia fornite da Anna Sarfatti, lavoreranno con gli alunni sulle tematiche concordate inerenti alla Costituzione. Durante questa fase di lavoro autonomo gli insegnanti riceveranno il supporto dell’Anpi che interverrà nelle classi con degli incontri formativi per docenti e alunni. Inoltre, la Biblioteca Comunale "Marcello Braccagni" avrà cura di supportare i docenti nella ricerca di materiali in bibliografia e nella creazione di piccole bibliografie ad hoc. La terza e ultima fase prevede un momento di restituzione dei progetti all’interno della quarta edizione del festival della lettura ‘Abbiccì Leggiamo Insieme’.

Lodovico Andreucci