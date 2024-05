‘Progetti concreti per Colle’. Il candidato civico Pii sarà al teatro del Popolo

‘Progetti concreti per Colle’ è questo il titolo dell’iniziativa di martedì prossimo organizzata al Teatro del Popolo alle 21 dalla Coalizione civica capitanata dal candidato a sindaco Piero Pii. Occasione che è stata presentata ad una conferenza stampa dallo stesso Pii. "Il 28 maggio – afferma Pii – presenteremo una serie di progetti ed idee progettuali che intendiamo rendere prioritarie rispetto al complessivo programma che abbiamo presentato. Questo non toglie che ci sono molte altre azioni che intraprenderemo e promuoveremo fin da subito. La scelta di questi progetti è stata complessa perché abbiamo definito un programma molto articolato. La scelta è stata quella di fare un’operazione di verità sulla città. Tutto quello che è possibile leggere sul programma arriva dal bisogno complessivo e dalla conoscenza delle necessità di Colle ed anche dagli incontri che abbiamo avuto sul territorio". Sono ben quindici i progetti a partire dalla costituzione dei consigli di frazione e di quartiere, proseguendo con la nuova illuminazione pubblica in tutto il territorio del comune, l’ampliamento del parcheggio della Fornacina ed un nuovo accesso pedonale in via dell’amore, una rotatoria ed uno snodo strategico a Le Grazie. Gli altri progetti riguardano la nuova risalita dal parco di Bacìo verso il centro storico, la riqualificazione del Palazzo dell’Orologio, come elemento indispensabile per ridare centralità a Piazza Arnolfo; la riqualificazione di Piazza Santa Caterina; la nuova casa dell’arte; la casa delle associazioni a Gracciano e nuovi parcheggi a San Marziale. Come ultimo pacchetto di progetti uno relativo alla sicurezza stradale; nuove aree verdi; un percorso d’arte dalla Porta Nova al Baluardo; aumentare la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle imprese al decoro cittadino ed un hub d’innovazione. "Progetti per mettere in moto un meccanismo virtuoso della città – continua Pii –. Si tratta anche di elaborare progetti per non perdere nessuna delle occasioni che ci si presenteranno, come ad esempio tutti i bandi regionali. Il 28 presenteremo per ognuno dei progetti anche il modo ed il come verranno realizzati; per quanto riguarda le opere pubbliche anche alcuni rendering".