Primavera Chigiana, 15 concerti. La musica da camera protagonista

Ritornano i concerti del Festival ’Primavera Chigiana’, appuntamento dell’Accademia dedicato alle star della musica da camera internazionale e ai giovani interpreti emergenti. Un mese di straordinaria musica, un ponte ideale di suoni tra la stagione di concerti Micat in Vertice e il Chigiana International Festival Summer Academy. ’Primavera Chigiana’ è un festival dedicato prevalentemente al repertorio classico della musica da camera, con una serie di eventi musicali con inizio alle 19,30 pensati per godere della stagione primaverile in splendide sedi concertistiche. In calendario 15 concerti a Palazzo Chigi Saracini, nella Chiesa di Sant’Agostino e a Firenze da martedì 21 maggio a mercoledì 26 giugno 2024. Tra gli ospiti più attesi due celebri pianisti, il russo Boris Berman e la statunitense Inna Faliks, di origine ucraina. Tra i giovani talenti emergenti spiccano i nomi del pianista Davide Cava, del Quantum Clarinet Trio, dell’Avetis Quartet con la giovane e già affermata pianista Maya Oganyan, allieva della Summer Academy Chigiana.

Tra i grandi ritorni le voci di Maria Luigia Borsi, Chris Turner, Leon Turner e la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma diretta da Tonino Battista. Il Festival si arricchisce inoltre della presenza di due tra i massimi compositori del nostro tempo: lo statunitense Richard Danielpour, docente del corso di composizione dei ’Chigiana Global Academy Programs’ e il francese Michel Petrossian, di origine armena. Primo concerto, il 21 maggio a Palazzo Chigi con il trio di trombe Andrea Dell’Ira, Simone

Traficante e Pasquale Casavola, con Cesare Mancini all’organo.