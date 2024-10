’Prima’ ai Rinnovati. Aladin ha inaugurato la stagione teatrale

C’era l’atmosfera delle grandi occasioni, attorno e dentro ai Rinnovati, per l’anteprima nazionale del musical Aladin, che ha aperto la stagione dei Teatri di Siena. Una scenografia che richiamava il tema della favola tema della serata, allestita nel Cortile del Podestà, con un corpo di ballo che accoglieva gli ospiti lungo il tanto atteso red carpet, sul quale sono sfilati gli invitati. Tanti i volti noti, tra cui Valeria Marini, Marina Suma, Alessandro Orrei, Karin Proia, Chiara Conti, Kaspar Capparoni e la neo Miss Italia Ofelia Passaponti. "Bocciarelli è un grande talento – ha detto Valeria Marini – sono felice per questo suo incarico e sono sicura che lo sta svogendo al meglio".

E Bocciarelli ha aggiunto: "Una serata indimenticabile, Siena merita questo. Ce la metto tutta per portare spettacoli che si possono vedere solo nei grandi teatri".

E poi il sindaco Nicoletta Fabio, accompagnata dagli altri esponenti della giunta comunale. Tutto esaurito, quindi, per lo spettacolo con Max Laudadio. Il musical scritto da Stefano D’Orazio con le musiche dei Pooh, diretto da Luca Cattaneo con gli strabilianti effetti speciali di Antonio Casanova, con tanto di tappeto volante che si alza in aria, è stato scelto dalla direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli per inaugurare una stagione articolata e ricca di eventi. Proprio la voce del nuovo direttore, diffusa dagli altoparlanti, ha accolto il pubblico, invitandolo ad abbandonarsi alla bellezza del sogno, dell’immaginazione e del teatro, ricordando inoltre che da quest’anno i Rinnovati sono un monumento storico nazionale. Tante novità in cartellone, che di volta in volta il direttore artistico si riserva di rivelare, tra sorprese e colpi di scena (con uno spettacolo programmato ad aprile per chiudere la stagione e di cui non è stato svelato ancora il titolo), ma anche alcune conferme, rispetto alle stagioni precedenti.

La prima da ricordare, la consuetudine di proporre tre repliche: venerdì alle 21, sabato alle 21 domenica alle 17. ‘Aladin’, quindi, tornerà in scena oggi e domani per il pubblico senese. Data unica, invece, per lo spettacolo in programma per martedì 29, con una serata speciale, che unirà il recital musicale ‘Madre Terra’ di e con Grazia Di Michele a un omaggio rivolto al maestro Glauco Mauri, da poco scomparso, che proprio a Siena avrebbe dovuto esibirsi con il suo ‘De Profundis’ tratto da Oscar Wilde.