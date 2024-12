Presepi dipinti, percorso in Pinacoteca

Un allestimento tutto speciale per le feste, alla Pinacoteca di Siena. Durante il periodo natalizio sarà possibile visitare, all’interno museo, un percorso interamente dedicato ai presepi dipinti, attraverso dodici opere selezionate. Un’idea per avvicinare le famiglie senesi al museo, attraverso iniziative rivolte ai più piccoli, ma sempre in grado di ritagliare stimoli interessanti anche per gli adulti che li accompagnano. "Un vero e proprio viaggio nell’iconografia della Natività – anticipano dalla Pinacoteca – adatto ad adulti e bambini". Ogni opera sarà contrassegnata da un simbolo e presenterà una didascalia, mentre ai bambini (dai 6 anni in poi) sarà consegnata una scheda-gioco da utilizzare durante la visita. In occasione di questo allestimento speciale, sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate gratuite (incluse nel biglietto d’ingresso al museo) incentrate proprio sul tema del Natale. Queste visite si svolgeranno sabato 21 alle 11.30, lunedì 23 alle 11.30, venerdì 3 alle 17 e lunedì 6 gennaio di nuovo alle 11.30. Nel frattempo, i Musei nazionali di Siena, di cui proprio la Pinacoteca fa parte, propongono per domani (giovedì 19) alle 17 a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla il primo appuntamento della nuova stagione con le conferenze del ciclo ‘Relazioni d’Arte’, con Anna Delle Foglie ricercatrice dell’ Université libre de Bruxelles. Nel corso della conferenza saranno presentati risultati del progetto di ricerca ‘Michelino da Besozzo and the International Gothic style’, una rilettura dell’opera d’arte, esempio tra i più rilevanti in Italia del Nord, della pittura su tavola del cosiddetto ‘dolce stile’ o gotico internazionale.

Riccardo Bruni