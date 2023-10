Premio Cambiamenti Tre start up innovative brillano nel contest Cna

Sono tre le imprese senesi premiate nell’ambito della finale locale del ’Premio Cambiamenti’, il contest di Cna che premia le startup innovative. L’iniziativa conferma l’attenzione di Cna per il mondo delle giovani attività imprenditoriali, con l’obiettivo di raccontare la determinazione degli imprenditori senesi. Sono state 14 le imprese selezionate per la finale territoriale e non è stato facile per la commissione individuare le tre più interessanti, che andranno alla finale regionale di Firenze in novembre. Si tratta di Amat Accademia Musica Arte Teatro Srl Impresa Sociale, startup che lavora con i giovani e per i giovani nel campo della musica e del teatro, sfruttando le nuove tecnologie per creare un prodotto fruibile anche da persone disabili. C’è poi Amarzo srl, giovane azienda impegnata nella valorizzazione dell’artigianato e nella sostenibilità: recupera e riutilizza materiali di scarto per creare articoli di design attraverso processi sostenibili per l’ambiente. Infine tra i finalisti si registra la presenza di Shazarch srl, startup innovativa che si occupa di intelligenza artificiale applicata ai beni culturali.

Apprezzamento per vincitori è stato espresso dal vicepresidente nazionale di Cna Fabio Petri: "ll coraggio imprenditoriale e la creatività delle start-up devono essere sempre più valorizzati. Il Premio Cambiamenti è un riconoscimento al futuro, privo di limiti per l’innovazione e la sperimentazione. Le sfide odierne sono immense, ma sono anche occasioni straordinarie per creare soluzioni innovative e adattabili al mondo che cambia rapidamente. Come Cna, continueremo a sostenere il percorso imprenditoriale, fornendo risorse e supporto. L’innovazione non è solo frutto del genio individuale, ma spesso è una collaborazione tra menti brillanti e il contesto giusto. In questo Cna sta a vostro fianco". Concorde il presidente della Camera di Commercio, Massimo Guasconi: "Il premio conferma l’attenzione della Cna alle start-up. Come Camera di Commercio cerchiamo con i bandi e incentivi di valorizzare chi ha voglia di mettersi in gioco". Laura Borghesi, responsabile Area Small Business Toscana Sud UniCredit, ha sottolineato la volontà della banca di essere vicina alle imprese.