Pramac, Paolo Campinoti rilancia: "Investire nella continuità energetica"

Il grave blackout che ha colpito lunedì Spagna e Portogallo, lasciando milioni di persone senza elettricità, è l’ennesima conferma della vulnerabilità di un sistema elettrico sempre più dipendente da un’unica rete di alimentazione e spesso privo di adeguati sistemi di backup. "L’episodio in Spagna e Portogallo – afferma Paolo Campinoti, ceo di Pramac (foto a sinistra) – è l’ennesima dimostrazione di quanto sia fondamentale investire in soluzioni di backup e continuità energetica. Non possiamo più considerare i gruppi elettrogeni come un’opzione di emergenza: sono una componente strategica di qualsiasi infrastruttura moderna". Interi quartieri, infrastrutture di trasporto e attività economiche si sono improvvisamente fermate, dimostrando quanto sia cruciale disporre di soluzioni immediate e affidabili per garantire la continuità operativa in situazioni di emergenza. Mentre molte realtà sono rimaste completamente isolate, chi aveva investito in generatori di backup e sistemi di alimentazione di emergenza è riuscito a mantenere operativa la propria attività, evitando gravi perdite economiche e disagi. Questo evento non è un caso isolato. Infrastrutture critiche in tutta Europa — inclusi ospedali, aeroporti, hub logistici, data center e impianti industriali — sono esposte allo stesso rischio. La transizione energetica sta trasformando il nostro modo di produrre e consumare energia, ma la sicurezza energetica deve restare una priorità assoluta.

Pramac è pronta a supportare istituzioni, imprese e cittadini con gruppi elettrogeni e sistemi di storage avanzati, per costruire un futuro energetico resiliente, sicuro e accessibile a tutti. "Pramac – continua Campinoti – è da sempre in prima linea nello sviluppo di sistemi di storage e backup che garantiscono non solo la risposta immediata ai blackout, ma anche la continuità operativa a lungo termine. Come leader globale nel settore della generazione e della gestione intelligente dell’energia, lavoriamo ogni giorno per offrire soluzioni affidabili, scalabili e integrate, capaci di rispondere alle esigenze di un mondo sempre più connesso e dipendente dall’energia elettrica. Garantire resilienza significa proteggere attività, dati, infrastrutture e vite. Pramac è pronta a supportare imprese, istituzioni e comunità in questo percorso, con tecnologie innovative e una visione chiara: costruire un futuro energetico sicuro, sostenibile e senza interruzioni".

Lodovico Andreucci