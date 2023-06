Potenziati gli iter chirurgici e ambulatoriali

Integrare le competenze e fare squadra per potenziare i percorsi chirurgici dell’ospedale Santa Maria alle Scotte grazie alle opportunità offerte dal Pnrr. E’ uno degli obiettivi della convenzione sottoscritta dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche dell’Università di Siena, dedicata in particolare a portare avanti uno studio per individuare gli ambiti specifici di coordinamento, gestione e valutazione del percorso chirurgico nelle sue varie fasi e la distribuzione della capacità produttiva nel medio e breve termine, nell’ambito del progetto ’The - Tuscany Health Ecosystem’. In particolare il Tuscany Health Ecosystem rappresenta un aggregatore di competenze scientifiche, tecnologiche e infrastrutture di ricerca nel settore Life Sciences ed è uno degli 11 ecosistemi dell’innovazione finanziati a livello nazionale nell’ambito del Pnrr, l’unico dedicato alle scienze della vita, con finanziamenti assegnati dal Ministero dell’Università in riferimento alla missione 4 (Istruzione e Ricerca) del Pnrr. Referenti scientifici dello studio realizzato all’interno del progetto sono il professor Alessandro Agnetis per l’Università di Siena, Chiara Bonavita e Claudia Cuccaro dell’Uoc Organizzazione dei Servizi Ospedalieri per l’Aou Senese. "E’ importante promuovere e rafforzare la collaborazione tra l’Aou Senese e l’Università di Siena – commenta il dg Antonio Barretta – puntando sulle maggiori expertise delle due istituzioni, per produrre innovazione, e per realizzare così una piena integrazione tra le attività di ricerca, didattica e assistenza, con particolare attenzione al settore delle scienze della vita".