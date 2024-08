Posticipato il mercato dell’antiquariato. Annullato quello agricolo

La giunta comunale ha deliberato di posticipare il mercato dell’antiquariato in piazza del Mercato, programmato per domenica 18 agosto, a domenica 25 agosto; di annullare il mercato di Costalpino di Ferragosto e di annullare il mercato agricolo di vendita diretta di venerdì 16 agosto, con recupero domenica 22 dicembre. La giunta ha motivato queste decisioni per la concomitanza o vicinanza con i giorni del Palio, posticipando il mercato agricolo di via Maccari sulla base delle proposte dei concessionari stessi e annullando quello di Costalpino non effettuabile il giorno prima.