Poliziana, prima squadra torna allo stadio Bonelli

Dopo aver disputato il primo match casalingo della stagione sul campo (relativamente) neutro di Abbadia, la prima squadra della Poliziana può tornare domenica a calcare, da capolista del girone L della seconda categoria, il rettangolo erboso dello stadio comunale Bonelli, a Montepulciano. L’accordo raggiunto dalla società con il Comune prevede un utilizzo dell’impianto limitato alle partite di campionato, con una serie di accortezze, prima tra tutte l’accurata protezione della pista di atletica dai temuti tacchetti delle scarpe da calcio. Il piano rientra nei lavori a cui è stato sottoposto lo stadio, inaugurato 36 anni fa e intitolato al popolarissimo professor Bruno Bonelli, docente di educazione fisica per intere generazioni di studenti. Un intervento ingente, del costo di 800mila euro, che avrebbe dovuto concludersi a metà agosto e che sta conoscendo un breve slittamento a causa di una rifinitura che riguarda proprio l’anello riservato all’atletica, completamente ricostruito dalle fondazioni. "Manca una striscia gommata di 5 centimetri all’esterno dell’ultima corsia, la sesta – spiega il vice-Sindaco Luciano Garosi -, necessaria per superare il collaudo della federazione atletica. Pensiamo che per fine ottobre si possano considerare conclusi i lavori". "Con quattordici squadre, pensare di tornare ad utilizzare pienamente il Bonelli è motivo di grande soddisfazione" commenta Massimiliano Bianconi, presidente della Poliziana, che poi rivela: "Sono in contatto con Stefano Mei, campione europeo sui 10.000 nel 1986, ora al vertice della federatletica, che ha grandi progetti per il nostro impianto, sarà presente all’inaugurazione". La Poliziana ha programmato corsi di atletica, a partire da 8 anni, che inizieranno a novembre.

Diego Mancuso