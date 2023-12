Poggibonsi ricorda il bombardamento del 29 dicembre 1943. Cerimonia organizzata in collaborazione con la sezione Anpi

Ottanta anni dopo, Poggibonsi ricorda i bombardamenti subiti durante la seconda guerra mondiale. Era il 29 dicembre 1943 quando una pioggia di bombe cadde sulla città, mietendo vittime e distruzione. Domani il Comune ricorderà quel tragico giorno con una cerimonia organizzata in collaborazione con la sezione Anpi Armando Targi. La cerimonia, alla presenza del sindaco David Bussagli, prenderà il via alle 10.45 con ritrovo in piazza Cavour e partenza del corteo. Alle 11 la corona di alloro alla targa della ex Fabbrichina in via Trento e, come negli ultimi anni, sarà suonato l’allarme antiaereo per ricordare qui tragici momenti e commemorare le vittime dei bombardamenti. Alle 11,30 circa vi sarà la deposizione della corona di alloro presso il cippo di piazza Mazzini con la partecipazione di un trombettista della banda sonora cittadina La Ginestra che intonerà "Il Silenzio". Il 29 dicembre 1943 alle 13,15 l’aria si riempì del rombo cupo dei bombardieri delle truppe Alleate. Alla prima ondata ne seguì una seconda. Sotto le macerie si contarono 105 morti e centinaia di feriti. Oltre il settantacinque per cento degli edifici fu distrutto.