Poggibonsi è super sorvegliata. In arrivo quaranta telecamere

Occhi elettronici puntati sulla città. Poggibonsi sarà più sicura. In programma l’installazione di altre 40 telecamere, di cui molte nel centro storico, negli ultimi tempi teatro di spaccio e di episodi legati alla microcriminalità. La mappa della nuova videosorveglianza comprende le vie Dietro le Mura, Ciaspini, Poggiobonizio, Poggiarello, Borgo Marturi, Galluri, Marmocchi, piazza Frilli alta, della Repubblica, Pertini, Cavour, piazza Savonara, piazza Nagy, piazza Rosselli, piazza Berlinguer, le vie Rugi, Montorsoli, Largo Gramsci (solo nella Ztl), il parcheggio dell’ex scalo ferroviario della stazione, via Grandi, piazza Mazzini, via Trento, via Sardelli (nei pressi dell’ufficio postale), piazza piazza Matteotti, via Pertini, piazza Frilli, via Trieste, Trento (alta).

"Il Comune di Poggibonsi considera la sicurezza dei cittadini una componente assolutamente indispensabile della qualità di vita ed un obiettivo di importanza primaria- spiega l’amministrazione- pertanto promuove il diritto alla sicurezza non soltanto in relazione al fenomeno della criminalità organizzata, dei reati violenti o predatori, ma anche in rapporto a fenomeni di vandalismo, degrado, e microcriminalità presenti sul territorio dove vive e lavora la collettività".

E ancora: "Tra le varie azioni intraprese dal nostro Comune per prevenire e contrastare fenomeni di insicurezza e degrado urbano- conclude l’amministrazione- rientra la realizzazione di un "Sistema di videosorveglianza" già attivo da molti anni ed implementato nel tempo, per rispondere a nuovi bisogni di sicurezza dei cittadini, secondo una attenta e puntuale valutazione da parte degli organi preposti".

Il sistema di videosorveglianza attualmente è composto da sei postazioni centrali di controllo presso le sale operative della polizia municipale del comando cittadino e delle altre forze di polizia. Ad oggi gli impianti di videosorveglianza in funzione nel territorio comunale sono 185 (per un totale di 37 aree di ripresa), che con l’arrivo di queste 40 sulla rampa di lancio (il progetto con l’elenco delle zone dove saranno posizionate è già stato approvato) diventeranno 225. Telecamere piazzate in prossimità di obiettivi sensibili, nei principali punti di accesso alla città e nei pressi delle scuole. Una città, insomma, ancora più sicura, come desiderano i suoi abitanti.