Poggibonsese è bloccato a Cuba, la moglie necessita di cure urgenti. Negato il visto d’ingresso in Italia

Poggibonsi (Siena), 11 aprile 2023 – Odissea burocratica di un poggibonsese a Cuba. "Per un cittadino che si trova all’estero, l’Ambasciata del proprio Paese rappresenta un punto fondamentale nel caso abbia bisogno di aiuto - scrive - ma spesso accade che i servizi non siano accessibili, a meno che non si decida di sottostare a pratiche non del tutto lecite". La storia arriva da L’Avana, città nella quale Mario, nome di fantasia, originario della Valdelsa, si trova alle prese con ostacoli difficili da superare. Vive quasi stabilmente a Cuba, è sposato con una cittadina cubana, e per necessità di cure urgenti nel nostro Paese si è recato presso gli uffici consolari per richiedere il visto di ingresso per la moglie in Italia, in quanto ha bisogno di assistenza sia durante il viaggio che nella permanenza sul nostro territorio. Ha raccontato di essersi recato presso il Consolato in preda alla disperazione, perché "collegandosi al sito ufficiale dell’Ambasciata italiana a Cuba, il sistema continuava a fornirgli il messaggio che non erano disponibili al momento appuntamenti".

Non potendo ottenere un appuntamento via internet, ha tentato più volte di contattare per telefono il Consolato a L’Avana. Risultato? "Una linea sempre occupata o un risponditore automatico che invita a riprovare più tardi". Non sapendo cosa fare, considerata l’urgenza del caso, ha deciso di andare presso gli uffici consolari sperando di essere ricevuto oppure di avere un appuntamento. Il personale gli ha ripetuto che non era possibile e che per l’assistenza doveva continuare la procedura online. Nessuna sua richiesta è stata esaudita e così ha desistito. Allontanatosi di pochi metri dall’ingresso del Consolato, è stato avvicinato da un giovane. Mario ha spiegato la sua necessità e l’interlocutore candidamente ha risposto che "per 600 euro gli avrebbe procurato un appuntamento in Ambasciata in pochi giorni".

Il giovane che ha consigliato Mario aveva al petto un cartellino di una delle agenzie che a L’Avana si occupano di pratiche migratorie. "Non sappiamo come il tizio possa procurare dietro pagamento di 600 euro un appuntamento in Ambasciata. Ma soprattutto: è legale tale procedura?". Il poggibonsese chiude con un auspicio: "Speriamo che qualcuno dei funzionari italiani presso l’Ambasciata a L’Avana, oppure un funzionario del Ministero degli Esteri, possa dare spiegazioni".