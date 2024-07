Plasma week in corso. L’occasione per donare fino a sabato

E’ in corso fino a sabato alle Scotte la ’Plasma week’, iniziativa promossa dal Centro Emotrasfusionale con le associazioni di volontariato Anpas, Avis, Cri, Fratres e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade, per incentivare la donazione di sangue ed emoderivati nel periodo estivo. "Donare il plasma e gli emocomponenti in generale, oltra al sangue, in estate rappresenta una risposta importante a una necessità più incombente per la carenza di donazioni – spiega la direttrice del Centro Elena Marchini –. La Plasma week è un particolare invito a donare il plasma, fondamentale per la produzione di farmaci emoderivati".