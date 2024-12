Pioggia di soldi dalla Regione per il territorio

Stefano Scaramelli (foto) vicepresidente del consiglio regionale, come valuta la situazione economica in Provincia di Siena?

"Situazione complessa. Come Regione Toscana non possiamo fare altro che sostenere le imprese del nostro territorio e favorire investimenti".

Nello specifico ci sono novità oltre le risorse già annunciate sul Ponte della Valdorcia?

"Lo stanziamento annunciato avrà una imputazione nel 2026 e nel 2027. 13 milioni di euro. Tante risorse. Importanti per risolvere un problema annoso che dura da anni in Valdorcia".

Si intravedono altre novità per il territorio senese?

"Votando il bilancio 2025 in discussione in questi giorni riusciremo a dare gamba allo stanziamento di 3 milioni e 900 mila euro per Chianciano Terme finalizzato a riqualificare il Parco Fucoli e non solo. Una promessa fatta alla fine dello scorso anno oggi mantenuta".

Cifre importanti. Non di poco conto. Il bilancio prevede altre risorse speciali per il nostro territorio?

"Lo scorso anno riuscimmo ad inserire risorse speciali, 400.000 euro, per Chiusi, lavori allo stadio comunale partiti proprio in questi giorni. Adesso arriveranno risorse speciali per Sinalunga, Sovicille e Abbadia San Salvatore".

Nello specifico di cosa si tratta?

"Per Sovicille della riqualificazione di via Mascagni a Rosia. Per Sinalunga lavori straordinari al Palazzo Petrorio. Per Abbadia le attese risorse per plesso scolastico".

La promessa di fare in Terra di Siena la Capitale della Cultura Toscana verrà mantenuta?

"Si. Ci sarà un finanziamento speciale di 300.000 per l’ Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Sarà un anno speciale per il nostro territorio".

Il Presidente Giani si mostra molto attento al territorio senese? Di chi il merito?

"Un bel lavoro di squadra. Mi sento di ringraziare di cuore il Presidente e di sostenere convintamente la sua azione di governo. È una fortuna per tutta la Toscana avere un Presidente come Eugenio Giani così attento alle istanze locali. Con questo Bilancio arriveranno 20 milioni di euro. Italia Viva sosterrà convintamente la manovra proposta dal Presidente Giani al Consiglio regionale della Toscana".