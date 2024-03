Pioggia, code e tanti disagi. Il nuovo piano del traffico può cambiare la situazione

Pioggia e mercato un’accoppiata che a Colle è costata una mattinata di traffico intenso. Con i problemi, però arrivano anche le soluzioni. Non è una novità che l’arrivo della pioggia invogli a prendere la macchina anziché concedersi una passeggiata per arrivare al mercato. Due le ‘ore di punta’ la mattina tra le 7,45 e le 8,15 ed a metà mattinata alle 11. In particolar modo le arterie principali che si sono ingolfate sono le vie più centrali Via Bilenchi, Via Diaz e Via XXV Aprile. Strade che sono state prese in considerazione anche dal nuovo piano generale del traffico urbano. "Ad esempio, l’organizzazione a senso unico delle vie Martiri della Libertà, Diaz e XXV Aprile tende a complicare gli itinerari di ingresso e uscita dai parcheggi, senza riuscire a stabilire una connessione chiara con l’area più centrale di Piazza Arnolfo e Via Mazzini – viene attestato nel nuovo piano del traffico – Lo schema di circolazione proposto per le zone centrali di Colle Bassa ha lo scopo di alleggerire il nodo Roma/Diaz, incanalando il traffico su via Bilenchi e allontanandolo dal centro. Il centro storico di Colle Bassa resta in questo modo maggiormente libero dalle auto".

Ieri in un venerdì bagnato dalla pioggia problemi di traffico si sono verificati anche lungo la Via Nova. Le file di auto che si formano al ‘temporaneo’ semaforo di Via Livini, infatti, rendono molto difficile l’uscita dalle ‘stradine’ e da tutta la zona di ‘borgo novo’. Anche in questo caso, però, sono pronte delle soluzioni. Perché a breve arriveranno delle novità anche sulle tempistiche di risoluzione del senso unico alternato. Sono stati, infatti aggiudicati i lavori per la frana di via Livini, per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro, per il consolidamento e la messa in sicurezza della strada. Un’opera la cui progettazione ha richiesto grande attenzione per l’importanza di questa arteria di collegamento da e verso la Val di Cecina e tra la Val d’Elsa e il raccordo autostradale Siena-Firenze. L’apertura del cantiere avverrà nelle prossime settimane, dopo la consegna dei lavori alla ditta che ha vinto l’appalto. Per ogni problema, quindi, una soluzione, anche se non soluzioni che arriveranno nell’immediato, ma la possibilità nel futuro è, comunque, quella di novità che andranno a decongestionare il traffico colligiano.