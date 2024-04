Pinacoteca, un contest per l’Artistico

La creatività degli studenti del Liceo artistico di Siena sarà protagonista, da martedì 16 a venerdì 19 aprile, alla Pinacoteca nazionale, grazie al concorso d’arte rivolto agli studenti dell’istituto Duccio di Buoninsegna, dal titolo ’Duccio per Siena…Vent’anni dopo’.

Il contest artistico è lanciato da Associazione Amici della Pinacoteca nazionale, Pinacoteca nazionale, e Liceo artistico Duccio di Buoninsegna, con il supporto del nuovo socio sostenitore ’Ruffoli art store’, per ricordare la ricorrenza dei venti anni dell’importante mostra senese, ’Duccio. Alle origini della pittura senese, punto fondamentale per gli studi dell’arte di Duccio che vide proprio il Liceo artistico senese partecipare con l’organizzazione, a livello nazionale, di un concorso di idee per la realizzazione di un manifesto. Gli studenti che hanno partecipato al concorso si sono ora adoperati, con la massima libertà espressiva, nella creazione di lavori tesi a riprodurre, rileggere e reinterpretare le opere di Duccio. I dodici migliori lavori saranno esposti in Pinacoteca dal 16 al 19 aprile e sottoposti a votazione aperta a tutti i visitatori del Museo. "L’associazione Amici della Pinacoteca di Siena – commenta la sua presidente Donatella Capresi – ha ritenuto opportuno coinvolgere le scuole, per avvicinare gli studenti alla Pinacoteca e ai luoghi di cultura, e in particolare il Liceo artistico di Siena, che in occasione della mostra di Duccio del 2004 ebbe un ruolo importante".

L’associazione ringrazia i professori Alice Leonini e Luca Mansueto, e lo studente Carol Lazzerini per la creazione del logo digitale dell’iniziativa.