"Pienza e i fiori", domani s’inaugura la 37esima edizione

di Massimo Cherubini

Un lavoro difficile, reso ancor più difficile dalla pioggia che non ha risparmiato neppure Pienza. Ma i volontari della Pro Loco hanno lavorato sodo per realizzare il giardino, simbolo di Pienza e i Fiori.

Si apre domani la 37esima edizione e, nella Città di Pio II, si prevede, come da tradizione, il pienone. "Pienza e i Fiori", il periodo in cui la Città Ideale diventa ancora più bella e radiosa, "quando l’Arte si mescola con l’eleganza dei fiori". Torniamo al giardino realizzato in piazza Pio II , pensato, da Roggero Roggeri (uno dei pionieri di questa e altre iniziative che si tengono a Pienza), progettato da Lidia D’Errico e, come detto, realizzato dai volontari della Pro Loco. Domani il via all’apertura di questa festa "con l’ormai tradizionale conferenza del dottor Roggero Roggeri, quest’anno accompagnato dal professor Massimo Pirondini, che si terrà, ore 16,30 nella sala consiliare) dove ci sarà la presentazione del dipinto "Giove e Antiope" di Antonio Carracci. Resterà in esposizione, al Museo Diocesano di palazzo Borgia fino al 2 giugno". Dopo la conferenza seguirà il concerto sotto alle Logge del Comune della Corale di Pienza "Benvenuto Franci" e del Coro Femminile di Montefollonico. La Festa prosegue nel prossimo fine settimana "con il mercato di piante e fiori nel centro storico e in Piazza Dante Alighieri. La conclusione nel successivo fine settimana con il laboratorio di cesteria. La chiusura domenica 19 con una passeggiata, alla ricerca di fiori e piante spontanee, lungo il "Sentiero dell’Arte e dell’Anima" insieme a Sofia Chechi, seguito da "Aperonfiore" , l’aperitivo di fiori fritti che lo scorso anno avete molto gradito.