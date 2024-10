Per il nuovo Palasport cambio di location

Cambia location la realizzazione del nuovo Palazzetto dello sport di Piancastagnaio originariamente previsto accanto al circolo tennis in via Spartaco Lavagnini. Lo ha comunicato il sindaco Franco Capocchi indicando come variante al progetto iniziale l’area di via Grossetana dove è stato realizzato il parco tematico della Madonna di San Pietro con la nuova pista dei cavalli e dove si corre il tradizionale palio del 18 agosto.

"Uno spazio diverso – come ha illustrato l’architetto Massimo de Francesco, ideatore del progetto – rispetto all’origine. Con questa variante riusciremo a colmare alcuni vuoti presenti nella precedente progettazione. Uno spazio ampio che potrà dare la possibilità di giocare e di poter fare attività sportive a tutte quelle associazioni locali di judo, pallavolo e altre discipline sportive con un ampliamento delle esigenze maggiori di quanto previsto nel precedente sito appunto vicino al Circolo tennis dove ci si era dovuti limitare, in quanto la zona è molto vicino al centro abitato".

A Piancastagnaio sono molte le attività sportive e agonistiche che coinvolgono una sempre più ampia parte della popolazione giovanile e non solo. Lo sport è praticato tutto l’anno ma particolarmente nel periodo invernale. Sport che coinvolge come dicevamo giovani, giovanissimi, adulti nelle varie discipline con atleti locali che in moltissimi casi arrivano e sono arrivati a risultati nazionali, europei e mondiali. L’esigenza di un Palazzetto dello sport si è resa più viva che mai da diversi anni. Attualmente il luogo dove si svolgono gli allenamenti e le partite così come le varie sedute di ginnastica anche per adulti è la palestra della scuola media ’Anna Frank’. La costruzione del nuovo Palazzetto dello sport in un’area decisamente ’green’ tra il verde dei castagni e molto distante dal centro abitato dovrebbe finalmente supplire a una carenza per lo sport pianese.

Giuseppe Serafini