Pensioni di gennaio in pagamento a Siena: Poste Italiane comunica Poste Italiane annuncia che le pensioni di gennaio saranno in pagamento a partire da oggi, 3 gennaio, presso tutti gli Uffici Postali della provincia di Siena. Disponibili anche per i titolari di Libretto, Conto BancoPosta e Postepay Evolution. Prelevabili in contanti da 51 ATM Postamat.