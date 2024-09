Penne e matite per scrivere il futuro. Un regalo in nome della solidarietà

Una montagna di materiale didattico per gli alunni delle famiglie non abbienti di Poggibonsi, il cui numero, purtroppo, continua a salire insrorabilmente. Quaderni, penne, matite e lapis per scrivere e disegnare il loro futuro. La raccolta nei punti vendita Coop di Salceto e via Trento ha centrato l’obiettivo alla grande. Donate dai poggibonsesi oltre 2.900 confezioni di vari prodotti per la scuola.

"Si tratta di un bellissimo risultato frutto del contributo di tanti cittadini e tante cittadine– afferma la sindaca Susanna Cenni - Una raccolta straordinaria per cui dobbiamo ringraziare come sempre gli organizzatori, la sezione Soci Coop di Poggibonsi, tutte le associazioni e tutti i volontari e le volontarie presenti e impegnati sabato per l’intera giornata". L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie con Unicoop Firenze e la collaborazione delle sezioni Soci, ha visto il coinvolgimento di numerose associazioni locali: Auser, Beautiful Mind, la Caritas, l’Emporio della Solidarietà, la Misericordia e la Pubblica Assistenza, I Rioni di Poggibonsi. I clienti Coop per tutta la giornata di sabato hanno acquistato oggetti di uso comune per la scuola come quaderni, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri.

A fine serata i risultati erano sotto gli occhi di tutti: oltre 2.900 pezzi raccolti grazie alle generosità dei poggibonsesi, che anche stavolta hanno dimostrato di conoscere bene il significato della parola ‘solidarietà’, non deludendo le aspettative.

"Il materiale sarà destinato alle famiglie in difficoltà del territorio- aggiunge l’assessora alle politiche e alla coesione sociale Enrica Borgianni – Insieme alle raccolte alimentari, anche la raccolta di materiali scolastici è un modo importante per dare una mano a chi è in difficoltà. La nostra comunità – non manca mai di dar prova di sensibilità e generosità.

Anche in questa occasione il contributo di tanti ha consentito il buon esito della raccolta solidale. Un grazie immenso a tutti e tutte". L’anno scolastico, dunque, per questi alunni e queste alunne è iniziato decisamente bene. Per loro un carico di generosità e di doni.