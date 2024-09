Patto per lo sviluppo. Incontro in Comune

Tutti insieme per la crescita economica del territorio. Cgil e Spi Cgil, Cisl, Confindustria, Api Siena, Confcommercio Siena e Poggibonsi, Confesercenti, Confartigianato, Coldiretti, Cna, Cto, Cento sperimentale del mobile, Università di Siena si sono dati appuntamento ieri presso la sala del consiglio comunale a Poggibonsi per dare vita a un Patto per lo sviluppo.

"Un incontro molto partecipato con cui abbiamo compiuto il primo passo di un percorso importante – spiega la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni –. Ringrazio tutti e tutte per la partecipazione, per le prime idee, e per la disponibilità a lavorare assieme".

Il tavolo è ‘aperto’ alla partecipazione di altri soggetti che hanno già manifestato o che manifesteranno la loro disponibilità. "Mantenere e attrarre imprese, avere lavoro di qualità, valorizzare turismo, agricoltura, artigianato, sostenere il commercio di vicinato, sviluppare relazioni con la ricerca e la formazione – aggiunge Cenni –. Sono tutti temi determinanti per la buona crescita come lo è la necessità di affrontare situazioni che ci stanno preoccupando come quelle che riguardano alcuni settori produttivi. C’è un lavoro da fare assieme, anche facendo il possibile per intercettare risorse pubbliche e risorse private. Lavoreremo per un percorso di area con i Comuni della Valdelsa e di Barberino".

"Per essere città della buona crescita – ha detto l’assessora Lisa Valiani – la visione di sistema è centrale perché la crescita sostenibile passa da un lavoro integrato su tanti temi, dall’urbanistica, alla viabilità, alla ricerca, e su tanti settori, dal turismo all’agricoltura, al commercio, all’impresa".