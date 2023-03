Patrizia Grieco si dimette dal vertice Mps

Si è dimessa Patrizia Grieco, presidente del cda Banca Mps. La scelta arriva dopo la nomina alla presidenza di Anima e, per questo, non sarà presente all’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile. "La presidente – spiega Mps in una nota – ringrazia tutti i dipendenti della banca, l’amministratore delegato, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, per l’intensa esperienza professionale ed umana e, soprattutto, per i significativi risultati ottenuti grazie al lavoro svolto, formulando i migliori auspici per un futuro pieno di successi". Tutti i componenti del cda e del collegio sindacale esprimono "i più sentiti ringraziamenti alla presidente per il costante impegno profuso con grande esperienza e professionalità nello svolgimento dell’incarico".