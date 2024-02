Passi di Luce mette in scena ’Il Drago’

Oggi il Teatro del Costone (ore 21,15) presenta ’Il Drago’, di Evgenij Schwarz per la regia di Niccolò Taddei e Jessica Pirrello. Scritto nel 1943, fa parte della trilogia del potere, occupandosi di una città in cui da oltre 400 anni si è stabilito un drago, il quale, oltre a vessare i suoi abitanti con sproporzionate tasse alimentari, chiede ogni anno in sposa una fanciulla, la porta nella sua grotta e nessuno la rivede più. Il testo offre spunti di riflessione su tematiche che ritroviamo anche nella vita politica e sociale di oggi. Attraverso i meccanismi della fiaba, l’opera svela i meccanismi del potere. Una crudele commedia, in cui l’assurdo e il paradosso sono il motore attraverso cui l’opera parla e fa muovere gli attori. Ma parla anche della speranza di un mondo nuovo e della consapevolezza che, in fondo, "anche gli uomini meritano d’esser trattati con cura".

Ogni opera d’arte, tuttavia, ha i suoi destini, cioè un’infinita possibilità di letture: sarà pertanto l’attento spettatore a decidere chi è, per lui, il drago. La messa in scena è curata da La Compagnia Teatrale Passi di Luce di Castelfiorentino lavora con i ragazzi e i giovani del territorio da ormai 12 anni, sotto la guida della Presidente Elena Verdiani, educatrice professionale diplomata in Regia all’Accademia Teatrale di Firenze, da Niccolò Taddei e Jessica Pirrello, formati alla scuola di teatro dell’attore Gilberto Colla.

Ma.Bi.