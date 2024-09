Partite interne della Robur, si cambia. Vendita di alcolici vietata solo allo stadio

Novità in vista delle prossime partite interne della Robur. Dopo la precedente ordinanza, in cui si vietava la somministrazione di bevande alcoliche anche in alcune aree limitrofe allo stadio, che aveva sollevato proteste da parte delle categorie economiche, ora si cambia: il divieto di vendita di alcolici sarà valido solo all’interno dello stadio, così come non sarà possibile "introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o metallo". Il Comune si riserva, altresì, "di adottare successivi specifici provvedimenti in occasione di eventi calcistici che possono comportare ulteriori o diverse misure preventive sulla pubblica sicurezza" si legge nella nuova ordinanza del sindaco. Per la viabilità, in occasione di Siena-Flaminia in programma domani, da questa sera alle 23 scatterà la chiusura dello stadio e dalle 8 di domani mattina sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Sempre da domani mattina divieto di sosta con rimozione forzata in viale XXV Aprile, viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Pannilunghi e viale Fruschelli, in viale dei Mille, viale Curtatone e in via Tozzi, interessate anche da divieto di transito veicolare a partire dalle 13 circa.