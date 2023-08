Pantera, giorni da film "Ho azzerato il debito con la fortuna del 2006 Scompiglio, bel rapporto"

di Laura Valdesi

SIENA

"Un Palio per cuori forti. La delusione c’è stata ma anche il graffio della Contrada. E i giovani hanno rivisto il giubbetto in testa per due giri. Diciamo che con questa Carriera spero di aver saldato il debito con la sorte per la vittoria rocambolesca del 2006. Da commercialista, dunque, il rapporto dare-avere è adesso zero. Si tira la linea", premette il capitano della Pantera Franco Ghelardi.

Sin dall’elezione del settembre scorso, ma anche durante i 4 giorni, ha ribadito che l’obiettivo era vincere. E’ mancato mezzo giro.

"Esatto. Mi aspettavo che l’avversaria facesse lo stesso. I capitani avevano fatto un lotto quasi scientifico: quattro cavalli favoriti, due intermedi e quattro a riempimento. Nel poker delle punte c’era anche Viso d’angelo. I nostri obiettivi, fuori che l’ultima situazione sfortunata, sono stati tutti raggiunti. Non so se altri possono dire lo stesso. Personalmente rilancio: quanto accaduto lo leggo come un preludio interessante in chiave luglio 2024. L’obiettivo non cambia: vincere".

Sul palco quando il Palio è svanito?

"Mi guardai intorno, eravamo rimasti in pochi lassù al secondo giro. Mi attendevo un Palio emozionante ma siamo andati oltre. I quattro giorni sono stati da film. Confesso però che lo choc più grosso fu la mattina della provaccia. Pensare che con Scompiglio avevamo concordato di stare attenti. Eravamo primi al canape per cui fu deciso di rimanere un metro indietro per partire. Poi due Contrade rialzarono il canape e il cavallo si ribaltò. ’E’ finito tutto prima di cominciare’, pensai. Jonatan rialzò il cavallo come se nulla fosse".

Anche Anda e Bola ha svelato però il suo valore.

"Un animale incredibile. Dopo la caduta alla provaccia tornò nella stalla e cominciò a mangiare, il veterinario rimase a bocca aperta. Come se niente fosse successo. Sì, può competere con Violenta. Il prossimo Palio ci sono 4 nomi da corsa: loro due, più Tale e quale e Zio Frac. Anche Zenis si è comportato bene".

L’Aquila accanto alla Pantera.

"Che l’avversaria possa incidere sul Palio è legittimo . Sono sempre stato e resto dell’idea che la rivalità ci deve essere, è stimolante. Però troviamo una misura corretta. Il fatto di essere accanto al canape rappresentava già un grosso vantaggio per l’Aquila ma, a mio giudizio, si è tenuto un comportamento reiterato che danneggiava la regolarità della mossa, anche delle altre Contrade, tenendo il cavallo di traverso. Ognuno poi si assume le proprie responsabilità".

Con Scompiglio come vi siete lasciati? E’ stato applaudito al rientro in Contrada.

"Il rapporto esce rafforzato. Credo che possa vincere in futuro un Palio nella Pantera. Tranquillo, determinato, un vero professionista. Resta la grande stima nei confronti di Tittia ma ritengo che, al di là del numero dei successi, Scompiglio sia al suo stesso livello".

Il fantino ha detto a La Nazione di aver lasciato porte aperte per montare il cavallo che gli piaceva. E’ andato nella Pantera e lui ha indossato questo giubbetto.

"Jonatan mi ha chiamato che ancora non ero sceso dal palco dei capitani. Sono onesto nel dire che, dopo il palio di luglio 2022, siamo partiti con delle situazioni da chiarire con lui. Ci abbiamo creduto, mettendoci un bell’impegno. Poteva andare in altri fronti ma siamo riusciti a mantenere il discorso aperto in modo importante".

Mossiere promosso?

"Uno dei più longevi. Cominciamo però a pensare ad un ricambio per il futuro, non ci facciamo trovare impreparati".

Uno degli argomenti invernali le sanzioni nei confronti dei cavalli che non vengono presentati.

"Una misura emergenziale, presa sulla scorta di Provenzano 2022, che ritengo vada rimodulata".