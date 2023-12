Palio patrimonio culturale, Oipa chiede gli atti

"Il Palio di Siena ’patrimonio culturale dello Stato’? L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) presenterà istanza di accesso agli atti al Ministero della Cultura per conoscere l’avanzamento dell’iter avendo appreso che il rettore del Magistrato, Emanuele Squarci, attende per la prossima settimana (in realtà c’è già stato, ndr) un fotografo del Ministero stesso. Quest’ultimo arriverà ’per fare un sopralluogo propedeutico allo scatto delle immagini ufficiali degli oggetti che ciascuna Contrada ha proposto come rappresentativi della propria essenza", scrive l’associazione. Che chiede al Ministero di evitare "che, in nome del rispetto per gli animali, tema sempre più sentito dall’opinione pubblica, sia dato tale riconoscimento alla competizione. Secondo l’Oipa, appare inappropriato rendere ’patrimonio culturale’ una manifestazione che mette a repentaglio la vita di animali", citando gli infortuni dell’Assunta ad Abbasantesa (che è al Ceppo e si sta riprendendo dall’infortunio) e quello ad Antine Day, già tornato in scuderia. Nel mirino, come la solito, anche "la pista del Palio"