Siena, 26 agosto 2021 - Sospese le corse, del palio di Siena, di luglio e agosto in attesa della evoluzione della pandemia: in caso sia favorevole, sarà deciso entro la metà di giugno, uno slittamento rispettivamente a fine agosto e a fine settembre. E' quanto è stato deciso questa mattina nel corso della riunione alla quale hanno partecipato, il sindaco di Siena Luigi de Mossi e i priori dei diciassette rioni. Lo scorso anno invece le due corse furono annullate. "Abbiamo deciso allo stato - ha detto De Mossi - la sospensione valutando una eventuale ricollocazione in altre date delle due corse tenendo conto delle valutazioni pandemiche". Nel caso che l'andamento della pandemia non fosse favorevole "annulleremo i due palii. I tempi di una decisione definitiva verso la meta' di giugno" ha precisato il sindaco.

