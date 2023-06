Palio dei rioni Manca vince il ’Ciancone’

Oggi si corre il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino in onore alla Madonna delle Grazie del Rivaio. Ieri l’anteprima con il Memorial Giuseppe Gentili detto Ciancone, fantino che purtroppo nel 1978 trovò la morte in terra castiglionese sotto alle Mura Pisane. Ad aggiudicarselo Porta Romana con Nino Manca su Vanadio da Clodia. Per il Terziere di Porta Fiorentina è arrivato a Castiglion Fiorentino Giovanni Puddu che ha montato Catalina, per il Rione Cassero Salvo Vicino su Abbaidda de Sedini.

Prima del Paliotto, la prova a sei, nata per testare la pista e la partenza, che ha mostrato la voglia di vincere di tutti i protagonisti, con qualche attimo di tensione per il nervosismo. In queste occasioni, non ha convinto fino in fondo il famoso collo d’oca in pvc, voluto per incrementare la sicurezza, obbligatorio per legge, ma affatto gradito ai più. Dopo, invece, tutti nelle rispettive sedi per le cene propiziatorie, momenti di pura festa prima della concentrazione dovuta la domenica. Si perché non è solo un momento di prova per fantini e cavalli, chiamati alla corsa sul tondo di piazzale Garibaldi alle 19. La domenica del palio è anche la grande giornata del corteggio storico, un salto indietro nel tempo, fino ai secoli del Medioevo: gli arancioverdi con le nobili famiglie castiglionesi, i biancoazzurri che si ispirano al XIV secolo e i giallorossi, la cui sfilata ruota attorno al personaggio di Giovanni Acuto. In questa edizione, torna anche il Premio per il miglior corteggio, che sarà assegnato a piazzale Garibaldi intorno alle 18.55. Il Palio è estremamente ambito anche perché chi vincerà stasera sul tondo di piazzale Garibaldi sorpasserà gli altri due rioni, portandosi a 15 palii vinti.

Simona Santi Laurini