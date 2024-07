Opere urgenti alla rete idrica. Disagi in vista

Autorizzata l’esecuzione dei lavori di riparazione di condotta idrica, sostituzione pozzetto e sostituzione valvole nei pozzetti in via Biagio di Montluc e viale Vittorio Emanuele II. L’atto, proposto dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Bianchini, è stato deliberato dal Comune. La concessione di sottosuolo era stata sospesa per accertamenti sul progetto presentato da Acquedotto del Fiora Spa, attraverso una propria ditta incaricata. Nel frattempo si sono verificate ulteriori problematiche. Il Regolamento per il sottosuolo approvato dal Consiglio comunale nel 2002 non consente nuovi scavi per un periodo di sei anni dall’ultimazione dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali e nelle due strade sono stati, appunto, realizzati nuovi asfalti nell’anno 2021. Pertanto, non sarebbe possibile fino al 2026 effettuare interventi di alterazione del suolo. Questo impedimento può essere superato con una decisione della giunta, nel caso di lavori indifferibili. "Le opere di asfaltatura delle vie – sottolinea l’assessore Bianchini – sono state eseguite in base a un progetto, illustrato nella Conferenza dei servizi del 2020 a cui erano presenti anche i tecnici di Acquedotto del Fiora, da cui non erano emerse problematiche per i sottoservizi. Mentre il guasto in viale Vittorio Emanuele II e il cedimento del pozzetto in via Montluc potevano essere di difficile valutazione preventiva, le difficoltà sulle valvole di viale Vittorio Emanuele II sono legate a una gestione non ottimale della manutenzione ordinaria della rete idrica. E’ purtroppo necessario effettuare tempestivamente queste opere di ripristino per evitare che l’acqua arrechi ulteriori danni al corpo stradale e cedimenti della struttura. Inevitabili i disagi alla viabilità".