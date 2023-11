Operai agricoli nel Chianti. Badante a Castellina

OPERAI AGRICOLI - Azienda vinicola di Gaiole in Chianti cerca operai agricolo con esperienza per potatura, sfogliatura e stracciatura, lavori vari in vigna. Buona conoscenza della lingua italiana, patente B ed auto. Contratto a tempo determinato con orario full time. Contattare 3273546520 [email protected].

1 EDUCATORE – Privato di Castellina in Chianti cerca educatoretrice per attività di socializzazione part time e con esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con orario part time di circa 10 ore a settimana. Contattare 3470492598 o [email protected]

1 BADANTE – Famiglia di Castellina in Chianti cerca badante part time non convivente e con esperienza addetta all’assistenza di persona non autosufficiente. Contratto a tempo indeterminato con orario part time di circa 20 ore a settimana. Contattare 3470492598 o [email protected]