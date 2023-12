Opera "A dimensione dell’uomo" grazie anche alle aziende locali

Una piacevole abitudine. Meritano come ogni anno un applauso il gruppo di volontari che si sono dati il nome di "Presepi s.p.a.", artigiani dalle mani d’oro e con le idee sempre pronte che hanno realizzato il presepe nella chiesa di San Domenico a Torrita di Siena, nella parte bassa del paese. Domani, fedele alla tradizione, l’inaugurazione alle ore 15.30 e per tutte le festività natalizie i torritesi (che tengono molto a questa tradizione, dai più grandi ai bambini il presepe viene visto da tante persone) avranno la possibilità di ammirare un presepe artigianale e di lasciare la propria dedica. Il titolo scelto quest’anno è "A dimensione dell’uomo", si tratta di un’opera che, come ci dicono i realizzatori che ringraziano l’artista Nico Posani per l’idea, gioca molto sulla prospettiva. Nella volontà di realizzare il presepe c’è ovviamente anche lo spirito del Natale, ha infatti vinto il bello dello stare insieme ed i valori dell’amicizia con tante sere impiegate a costruire qualcosa di bello per la comunità utilizzando materiali come cartongesso e legno. Non mancheranno sorprese e spunti, la cura del dettaglio è sempre un punto di forza del presepe nella chiesa di San Domenico che fino a domani pomeriggio sarà "top secret". Alcune aziende del posto hanno voluto dare il loro contributo fondamentale alla riuscita dell’idea e un grazie è andato anche a Mario Falini per il restauro del portone della chiesa. Nella foto di gruppo, i protagonisti della realizzazione del presepe: Mauro Dringoli, Massimo Contemori, Emanuele Rosignoli, Stefano Monciatti, Michele Chiezzi, Carlo Becarelli e Gianluca Cardini. Appuntamento domani a Torrita di Siena per una iniziativa che coinvolge anche la parrocchia, la contrada Stazione e che ha il patrocinio del Comune.

Luca Stefanucci