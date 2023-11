Ok alla variante delle Scotte. Sosta gratis per i dipendenti nell’area dell’Eliporto

Ultimo capitolo della variante per l’ampliamento delle Scotte. "A seguito dell’approvazione delle controdeduzioni da parte del Consiglio dello scorso 28 settembre – ha spiegato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani – il 9 ottobre scorso si è svolta la Conferenza paesaggistica convocata dalla Regione, con la partecipazione della Soprintendenza, che ha espresso parere positivo, consigliando di aggiungere la possibilità, in via temporanea e solo per la durata del cantiere, di realizzare parcheggi provvisori nelle aree destinate a verde complementare al complesso ospedaliero, presenti all’interno del perimetro della zona di intervento".

"La variante – ha ricordato Capitani – prevede la realizzazione di parcheggi in aggiunta agli attuali (almeno 400 posti a uso esclusivo dei dipendenti), in modo da sopperire alla cronica carenza di posti auto della struttura ospedaliera e ridurre la sosta non regolata. L’area degli interventi è il terreno in pendio sul versante a nord del Fosso dell’Acquaviva, in corrispondenza della valle che divide il complesso ospedaliero dal quartiere di Scacciapensieri-Malizia. Durante i lavori – ha aggiunto Capitani – saranno disponibili parcheggi provvisori che potranno dare un primo sollievo alla carenza di posti auto".

Intanto Sigerico ha comunicato di aver ratificato nel Cda l’accordo con l’Azienda ospedaliero-universitaria siglato nei giorni scorsi. Dal 1° dicembre saranno disponibili 200 posti auto per i dipendenti al parcheggio ’Eliporto’: i lavoratori che non troveranno posto nell’area ospedaliera potranno, quindi, utilizzare gratuitamente tale parcheggio.