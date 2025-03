Oggi la Gran Fondo, 6.500 appassionati sulle orme dei ’pro’

Mai Alexandr Kolobnev avrebbe pensato che quel successo, arrivato dopo 4 ore, 42 minuti e 10 secondi di sudore e fatica, muri e polvere, avrebbe inciso tanto nella sua carriera. Che la Monte Paschi Eroica sarebbe diventata una manifestazione di portata mondiale, passerella dei grandi campioni con Siena (e le sue terre) al centro. Era ottobre, anno domini 2007. Appena qualche giorno prima Paolo Bettini aveva vinto il Mondiale di Stoccarda: per la prima volta gli atleti si sfidarono sugli sterrati delle crete, su una distanza di 180 km, da Gaiole in Chianti a Siena, con curiosità, come accade sempre quando si sperimenta qualcosa di nuovo. La storia, oggi, racconta che quella gara, che due anni dopo avrebbe preso il nome di ‘Strade Bianche’, è diventata un evento di portata mondiale. Bettini, a quella primissima edizione della ‘Classica del Nord più a Sud d’Europa’ non prese parte, ma all’arrivo non esitò a definirla "spettacolare e unica con tutta quella polvere".

A dare il la al tutto, quindi, Giancarlo Brocci, ideatore e realizzatore dell’Eroica, l’evento ciclistico (e non solo) che proprio a ottobre porta ogni anno sulle terre color ocra, migliaia di appassionati da ogni parte del pianeta. E migliaia di appassionati, sbarcati sulle lastre da ogni parte del pianeta, (50 i Paesi di provenienza) si sfideranno oggi in occasione della Gran Fondo Strade Bianche Estra, nuovo title sponsor. Un appuntamento ormai irrinunciabile per gli amanti dei pedali, con le iscrizioni polverizzate in poche ore dall’apertura e la città presa d’assalto già da qualche giorno. Sui pannelli esposti alla Lizza, dove gli atleti si sono recati a ritirare il pettorale, i 6500 nomi di chi ha deciso di misurarsi sul tracciato battuto ieri da chi ha fatto del ciclismo la propria professione (due i percorsi: uno più lungo, da 137,7 km, simile a quello della Women Elite, con 2000 metri di dislivello e 10 sterrati, uno più breve da 87 km, con 1350 metri di dislivello e 6 sterrati).