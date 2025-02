Oggi alle 18. Tescaroli e Li Gotti

E’ tornata anche nel 2025 la rassegna letteraria "Pagine di legalità – Siena incontra i protagonisti della lotta alle Mafie", presso la Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala fino ad aprile. I principali protagonisti (magistrati, giornalisti, scrittori) incontrano la cittadinanza senese presentando i loro libri e portando la loro esperienza e testimonianza. Un contributo fondamentale per aiutare a fare chiarezza su tematiche troppo spesso non sufficientemente trattate dalla stessa stampa, o fatte addirittura oggetto di mistificazione.

La rassegna nasce da un progetto del Comune di Siena in collaborazione con la sezione senese del Movimento Agende Rosse. "La cultura – spiega Nicoletta Fabio sindaco di Siena - attraverso la letteratura, ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della memoria collettiva, nell’aiutarci a capire il passato, a leggere il presente e a costruire il futuro. I libri che ci accompagneranno in questa rassegna sono molto più che opere letterarie. Sono testimonianze di un impegno che non deve mai venire meno, sono strumenti che ci permettono di non dimenticare le vittime di mafia, di non abbassare mai la guardia, e di continuare a combattere ogni giorno contro la criminalità organizzata".

Oggi alle 18, la presentazione del libro "Pentiti" di Luca Tescaroli (nella foto), procuratore della repubblica di Prato, che dialogherà sul tema con Ferruccio Pinotti, scrittore e giornalista del Corriere della Sera, Giorgio Bongiovanni e l’avvocato Luigi Li Gotti, legale di noti pentiti tra cui Tommaso Buscetta, Totuccio Contorno, Giovanni Brusca e Gaspare Mutolo.