Obiettivo Turismo sostenibile. Istituito il tavolo di lavoro

Un tavolo per il turismo sostenibile: è il nuovo strumento istituito dal Comune di Siena per consolidare la sua organizzazione turistica e rafforzare gli strumenti per garantire la gestione della destinazione. La Giunta, su proposta dell’assessore al Turismo Vanna Giunti, ha deciso di costituire un tavolo di lavoro in linea con le azioni del Piano strategico per il turismo sostenibile 2024-2030, con l’obiettivo di rafforzare la governance turistica della città del Palio. Il tavolo di lavoro, spiega la delibera approvata, "vedrà il coinvolgimento di istituzioni, categorie e associazioni rappresentative del territorio e sarà guidato da tecnici esperti in destination management e processi partecipativi".

"Il consolidamento dell’organizzazione e dell’offerta turistica – ha spiegato Giunti – si rende necessario anche per rispondere al cambiamento di un turismo sempre più caratterizzato da flussi internazionali, da un uso pervasivo della tecnologia digitale e dalla ricerca di equilibrio tra residenti e turisti".

Tra gli obiettivi del tavolo, quello di definire e discutere argomenti tecnico-turistici propedeutici a modelli organizzativi, funzionali per la gestione delle destinazioni turistiche; discutere e definire la stesura di indirizzi, linee guida, regolamenti e statuti idonei per il consolidamento dell’organizzazione turistica di destinazione; e ancora, stimolare sinergie strutturali e consolidare le forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e nell’organizzazione dei prodotti turistici. Infine, quello di sostenere e promuove progetti strategici per implementare il settore.