’Nuvole rosa’ al circolo Auser. Il ruolo femminile nei fumetti

Tra le tante forme espressive capaci di evidenziare i valori dell’8 Marzo, Montepulciano non poteva non scegliere anche i fumetti, arte che qui vive in una sorta di fortunata enclave. Così nel programma della Giornata internazionale dei diritti delle donne 2025 è stato incluso l’incontro ‘Nuvole rosa: l’evoluzione della donna nel fumetto dalle origini alla fine del XX secolo’, in programma domani, alle 16.30, al circolo Auser ‘Il Crivello’ di Acquaviva. Si tratta di una riedizione della conferenza tenuta dall’architetto e urbanista Massimo Bertone, esperto della materia, in cui, attraverso centocinquanta immagini e dieci capitoli, si illustrano, dalla nascita del fumetto alla fine del XX secolo, le trasformazioni della figura femminile nella narrativa disegnata. "È una storia dei personaggi nazionali e internazionali – spiega Bertone –, con i suoi alti e bassi, che mostra come la nona arte sia andata di pari passo con le vicende dell’umanità".

D.M.