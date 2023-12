Nuovo bando Moby con 150mila euro per il parco mezzi del trasporto sociale

Il trasporto sociale è al centro del bando Moby emanato dalla Fondazione Mps, a sostegno delle organizzazioni del Terzo Settore, per favorire la transizione energetica dei veicoli adibiti a trasporto sociale, per l’appunto, con positivi riflessi sia in termini ambientali, ma anche di consumi. Il trasporto sociale è un servizio pubblico che mira a garantire la mobilità delle persone in condizioni di fragilità attraverso un’azione capillare sui territori; riveste un’importanza cruciale, in quanto tutela la libertà di circolazione, funzionale alla piena realizzazione e attivazione dei diritti di cittadinanza, quali lavoro, studio, salute e relazioni sociali. Per assicurare questo servizio essenziale agli enti del Terzo Settore, la Fondazione Mps ha promosso un bando che agevola l’acquisto di veicoli per il trasporto collettivo, o individuale, a ridotto impatto energetico e ambientale, mettendo a disposizione un plafond di 150mila euro. Il bando è rivolto agli Enti locali associati per l’esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie e agli enti del terzo settore della provincia di Siena iscritti al Runts che operano in ambito di trasporto sociale. La data di scadenza per le domande di partecipazione è il 31 gennaio 2024.