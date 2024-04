Nuovo allestimento per il Museo Diocesano. L’arte sacra dal XIII al XVIII secolo

Nuovo percorso museale per ’scoprire’ il tesoro artistico dell’Oratorio di San Bernardino, affrescato da Sodoma, Beccafumi e Del Pacchia. Domani alle 11.30 presso il Museo Diocesano in piazza San Francesco sarà presentato il nuovo allestimento della struttura museale, realizzata appunto nei locali dell’Oratorio di San Bernardino adiacente alla Basilica francescana. A presentare il museo saranno don Enrico Grassini, direttore Ufficio Beni culturali dell’Arcidiocesi di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino e don Renato Rotellini, vice-rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena. La struttura architettonica dell’Oratorio di San Bernardino, risalente ad epoca tardo medievale è stata completamente ristrutturata nel corso del Cinquecento: si tratta di un luogo assai suggestivo, capace di offrire, a partire dal XIII secolo, una panoramica complessiva della produzione pittorica senese, accogliendo, dal 1999, in alcuni locali adiacenti, il Museo Diocesano di arte sacra. L’edificio, nato per ospitare la Confraternita di Santa Maria e San Francesco, nel XVI secolo fu intitolato al frate Bernardino Albizzeschi, canonizzato nel 1450, che sovente teneva infervorate prediche nella piazza antistante.