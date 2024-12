Nuovi posti per i residenti di Camollia e a San Francesco quelli di Ovile

La Giunta comunale ha deciso di incrementare e aggiornare I’offerta di sosta per i residenti della Ztl nei parcheggi in struttura prossimi al settore di riferimento. La nuova disciplina tiene conto della recente acquisizione, da parte di Sigerico spa, del parcheggio multipiano “Le Fonti di Pescaia”, ubicato in via Ricasoli, in cui saranno riservati trenta posti per i residenti del settore Ztl 6 (Camollia); gli stessi residenti del settore 6 non avranno più alcun posto riservato nel parcheggio San Francesco. Al contempo, proprio nel parcheggio San Francesco è stata ampliata a sessanta la disponibilità di parcheggi (precedentemente cinquanta) che sarà a disposizione dei residenti nel settore Ztl 1 (Ovile), non più in ’condivisione’ con altri settori come avvenuto finora.

Questa la nuova griglia dei posti disponibili nei parcheggi di Sigerico spa per i residenti nella Ztl, con i relativi settori autorizzati: Il Campo 30 posti settore 2 (Romana) e settore 3 (Tufi); San Francesco 60 posti settore 1 (Ovile); Santa Caterina 40 posti settore 4 (Fontebranda) e settore 5 (San Marco); Il Duomo 10 posti settore 5 (San Marco); Stadio e Fortezza 20 posti settore 4 (Fontebranda); Le Fonti di Pescaia 30 posti settore 6 (Camollia).

"Il parcheggio delle Fonti di Pescaia – sottolinea l’assessore Enrico Tucci – rappresenta una nuova e decisamente più comoda soluzione per i residenti di Camollia rispetto al parcheggio San Francesco, con una distanza media di circa trecento metri dalle abitazioni. Abbiamo, inoltre, deciso di aumentare il numero dei posti riservati ai residenti ztl nel parcheggio San Francesco, che da oggi saranno appannaggio esclusivo dei residenti di Ovile, con l’obiettivo di contrastare la sosta abusiva e di liberare il più possibile la bellissima piazza San Francesco".