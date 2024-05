Nuova palazzina per gli ambulatori. L’Ospedale accelera sul Masterplan

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese va di corsa sul Masterplan e, in particolare, sul lotto volàno, dove l’iter è perfettamente in linea con il cronoprogramma. Approvati infatti i progetti di fattibilità tecnico-economica della palazzina ambulatoriale, che comprenderà anche un nuovo parcheggio, e della nuova struttura dedicata ai laboratori. L’Aou Senese ha chiesto alla Regione l’autorizzazione a procedere con l’affidamento anche della progettazione definitiva di entrambi gli edifici, avendo già identificato lo studio di progettazione aggiudicatario.

In particolare, il nuovo edificio per gli ambulatori, che prevede un investimento di circa 50 milioni di euro, accoglierà in maniera definitiva la maggior parte degli ambulatori dell’ospedale, razionalizzandoli e offrendo un servizio più pratico ed efficiente all’utenza. Il progetto comprende anche un nuovo parcheggio e una nuova viabilità. L’edificio sarà una struttura separata dagli attuali lotti ospedalieri. Per quanto riguarda lo stabile dedicato ai laboratori, si tratta di una nuova palazzina che accoglierà e armonizzerà quelli attualmente presenti in ospedale e sarà realizzata tra il lotto 1e il lotto 5, per un importo stimato di circa 20 milioni di euro. Inoltre, l’Aou Senese è diventata proprietaria di tutti i terreni oggetto della variante urbanistica, un tassello importante per proseguire con le realizzazioni.

La progettazione definitiva del magazzino sarà ultimata entro maggio e entro la fine dell’anno sarà indetta la gara per l’affidamento dei lavori. Per quanto riguarda il parcheggio temporaneo, in attesa di quello definitivo che fa parte del progetto complessivo dell’edificio dedicato agli ambulatori, è in corso la procedura di affidamento della fattibilità tecnico-economica e la progettazione sarà conclusa entro l’estate. "Si tratta di un lavoro di grande impegno – afferma Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – che coinvolge oltre il Dipartimento Tecnico, la Struttura aziendale che si occupa di logistica, la Direzione sanitaria e l’intera Direzione Aziendale. Rispettare il cronoprogramma è fondamentale sia per rispettare le scadenze del Pnrr che per garantire presto all’ospedale i giusti ambienti per i professionisti, e di cura e assistenza per le persone".