Nonnina morì a 102 anni : "Omicidio preterintenzionale". Chiesti 4 anni e mezzo per la figlia

La procura non ha cambiato idea al termine dell’udienza preliminare nella quale è stata ricostruita una vicenda molto delicata che vede al centro la morte di una donna di Montalcino di quasi 102 anni. Unica imputata la figlia che viveva insieme alla pensionata.

L’accusa era omicidio preterintenzionale. Non ci sarebbe stata dunque la volontà da parte della donna di uccidere la madre che sarebbe però stata colpita e le lesioni riportate, complice anche l’età molto avanzata, risultate fatali. Il pm Valentina Magnini ha ricostruito ieri in aula la vicenda iniziata quando la badante, nell’aprile 2023, entrò nell’abitazione scoprendo la centenaria in terra. C’era molto sangue. Al termine della requisitoria ha chiesto al gup Sonia Caravelli di condannare l’imputata, che ha scelto di essere giudicata con rito abbreviato, a 4 anni e mezzo, considerate alcune attenuanti.

Hanno parlato per quasi due ore i difensori, Alessandro Bonasera e Massimiliano Tozzi, chiedendo l’assoluzione in primis per la mancanza del nesso causale fra le lesioni e il decesso, visto che quest’ultimo era avvenuto 14 giorni dopo il ricovero alle Scotte. In subordine, è stato spiegato perché quanto avvenuto non può essere considerato un omicidio preterintenzionale.

Il giudice non si è pronunciato, però, al termine della discussione rinviando a fine febbraio per stabilire se c’è stata davvero responsabilità della figlia nel decesso della madre centenaria con cui viveva nella casa del centro storico di Montalcino. Entrambe erano molto benvolute.