‘Noi delle strade’, il libro di Di Piazza

Un libro che racconta il rapporto speciale dello scultore e pittore Marco Di Piazza con la ‘sua’ San Gimignano. ‘Noi delle strade’ è il tiolo dell’opera, a cura di Franco Cinti, Pietro Clemente e Martina Marolda, presentata al municipio di San Gimignano. Il volume nasce da diversi punti di vista e di incontro con l’artista Marco Di Piazza, formatosi tra San Gimignano e Firenze, e attivo oggi tra Germania e Italia. Per una parte è un catalogo di opere che si trovano soprattutto sul territorio di San Gimignano, in spazi religiosi e pubblici e sulla Francigena. Per un’altra è un approccio all’arte di strada, e al rapporto tra opere e pellegrinaggio moderno, tra sfera estetica e sfera del sacro. Ma il libro è anche la storia della formazione di Marco nel quadro di una vicenda familiare che lo ha legato alla città delle torri e al mondo dell’arte a tutto campo. Oltre all’autore, sono intervenuti il sindaco Andrea Marrucci, Elisabetta Taliani, organizzatrice di eventi, l’antropologo Pietro Clemente, Martina Marolda, storica dell’arte, Franco Cinti, pellegrino compostelliano, coautore della prima guida sulla Francigena, Mario Papalini, editore di Effigi. Marco Di Piazza: pittore e scultore dell’incontro e dell’accoglienza.