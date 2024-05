’Nino Migliori Lumen. Fonte Gaia’ celebra. Jacopo della Quercia

Al via dal 26 giugno la mostra ‘Nino Migliori Lumen Fonte Gaia’, che espone opere inedite del fotografo Nino Migliori dedicate al capolavoro scultoreo di Jacopo della Quercia, impiegando, come unica fonte luminosa la luce delle candele, visitabile nei Magazzini della Corticella del Santa Maria della Scala fino al 22 settembre. Questa è l’ultima tappa di un percorso iniziato a marzo durante le due giornate di Letture di Fotografia a Santa Maria Della Scala e alla mostra Lumen Fonte Gaia hanno preso parte, non a caso, Mauro Guerrini, Gianni Lombardini e Carlo Pennatini, tre fotografi del Siena Foto Club, ideatore della manifestazione.