‘Nessuna* torni indietro. Lotto marzo transmediale con Grosso Sonno Viola, Alba de Céspedes e María Zambrano’ è il titolo dell’evento di Unistrasi dedicato alle celebrazioni per la Giornata Internazionale della donna, che si terrà martedì 11 marzo alle 10 in aula magna. Durante il reading, Grosso Sonno Viola inviterà studenti e docenti a leggere in ordine libero, mentre la musica e una esecuzione dal vivo di immagini connesse ai testi e proiettate su uno schermo creeranno una ibridazione intensa dei linguaggi. Grosso Sonno Viola è un collettivo che nasce nel 2023 dall’incontro di tre persone con attitudini artistiche diverse: Viola Lo Moro, poeta, Michela Rossi in arte Sonno, illustratrice e fumettista, e Grosso Bernardo, compositore. Il collettivo è impegnato a sperimentare nuove forme di scrittura, composizione e disegno e anche ad ibridazioni.

L’evento, realizzato con il patrocinio del CUG Unistrasi e della Provincia di Siena è aperto alle scuole e a tutta la cittadinanza. "A nome del Cug – sottolinea il presidente Tiziana de Rogatis – presento l’iniziativa ’Lotto marzo. Nessuna* torni indietro’. Insieme al rettore Tomaso Montanari e alle colleghe Daniela Brogi e Lucinda Spera, abbiamo deciso sin dal titolo di ribadire che per noi questa Giornata è lotto marzo, cioè un momento di antagonismo e di assertività delle donne contro stereotipi, violenze e disuguaglianze sempre più strutturali. Abbiamo anche voluto interpretare lotto marzo attraverso le voci di due grandi autrici della modernità, Alba de Céspedes e María Zambrano".

Il reading sarà preceduto dagli interventi del rettore Montanari e di Daniela Brogi, Tiziana de Rogatis, Lucinda Spera e dello Sportello d’ascolto antiviolenza Vanessa (Montagnola senese). In conclusione a ognuna delle due scrittrici verrà intitolata un’aula dell’ateneo.